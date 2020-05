Aiuti Coronavirus, gli Enti Bilaterali del turismo e del terzo settore stanziano 700mila Euro



Contributi ai lavoratori e alle imprese associate della Valle d'Aosta AOSTA. Gli Enti Bilaterali del turismo e del terzo settore della Valle d'Aosta annunciano lo stanziamento di 700.000 Euro per dare un sostegno al reddito e alle imprese associate colpite dalla crisi portata dal nuovo coronavirus. "Gli Enti Bilaterali vogliono fare la loro parte dando un piccolo aiuto a supporto di settori che includono una considerevole fetta di tessuto sociale oltre che economico della Valle d'Aosta", spiegano in una nota. Si tratta di un contributo di 300 Euro ad azienda e 150 Euro a lavoratore per il settore del turismo e per quello del terziario che hanno a disposizione, rispettivamente, 400.000 e 300.000 Euro. "I contributi saranno erogati fino ad esaurimento fondi", spiegano i due Enti bilaterali. redazione