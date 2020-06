Verrès, Shiloh Industries presenta domanda di pre-concordato



L'azienda ha già incontrato i sindacati per valutare gli impatti sull'occupazione VERRES. La Shiloh Industries Italia Srl ha presentato in tribunale domanda di concordato in bianco per far fronte alla difficile situazione finanziaria e debitoria. L'azienda, già in difficoltà, ha subito anche gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha aggravato i problemi esistenti. Lo scorso 1° giugno la Shiloh ha incontrato i sindacati nella sede di Confindustria Aosta. "Il contesto già precario in cui versa l’Azienda si è ulteriormente aggravato con l’avvento della pandemia che ha messo in ginocchio il settore dell’automotive", spiegano Fim Cisl, Fiom Cgil, Savt e Fismic Confsal. "Quanto prima si terranno le assemblee con i lavoratori in cui verranno analizzati i contenuti dell’incontro e, in particolare, la richiesta di ampliare la platea dei lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori in essere". M.C.