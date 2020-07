Finaosta rifinanzia il mutuo consolidamento per le PMI valdostane

20 milioni in più per soddisfare le domande già presentate



AOSTA. Finaosta ha rifinanziamento il mutuo consolidamento per le piccole e medie imprese valdostane. Il Consiglio di amministrazione della società finanziaria regionale ha aggiunto 20 milioni di euro al plafond complessivo per poter soddisfare l'elevato numero di domande presentate per la ristrutturazione e il consolidamento del debito.

"Ad oggi non è prevista una riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande a valere su questa misura", spiega Finaosta.

Finora con il mutuo consolidamento sono stati impegnati 42 milioni di euro.

E.G.