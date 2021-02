Superbonus e sismabonus, da Alpifidi 3 milioni per le imprese

Dal confidi garanzie fino al 100% e commissioni scontate

AOSTA. Via libera del Consiglio di amministrazione di Alpifidi s.c. a un fondo speciale per gli interventi di riqualificazione energetica. Il confidi ha definito una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2021 da dedicare agli interventi come l'ecobonus e il sismabonus.

"Si tratta - spiega in una nota Alpifidi - della possibilità di sostenere le imprese con garanzie sino al 100% a favore degli istituti di credito che concederanno affidamenti bancari finalizzati a fornire adeguata liquidità alle aziende. I prodotti sono ritagliati su misura in base alle modalità operative adottate dalle aziende stesse che effettuano i lavori. Le condizioni di accesso alle garanzie di Alpifidi sono ulteriormente agevolate con l’applicazione di commissioni scontate".

L'iniziativa inoltre "si integra con l'attività posta in essere dalle Associazioni di categoria di riferimento, Confartigianato Valle d'Aosta, Cna Valle d'Aosta, Confcommercio Valle d'Aosta e Confartigianato Imprese Cuneo che, a loro volta, si sono adoperate per creare team di professionisti in grado di affiancare le imprese nell'iter tecnico, amministrativo e fiscale che tali interventi richiedono".

redazione