Mobilità sostenibile, dal 30 agosto domande di contributo on line

La Regione autonoma Valle d'Aosta attiva un portale telematico per gli incentivi a favore di bici elettriche, veicoli a bassa emissione e stazioni di ricarica

Sarà attivo da liunedì 30 agosto il portale valdostano per le domande di contributo per l'acquisto di veicoli a bassa emissione, per le biciclette elettriche e per le stazioni di ricarica. A partire dalla prossima settimana dunque la richiesta potrà essere persentata da remoto, senza più necessità di recarsi allo sportello.

La procedura telematica permetterà tra l'altro di verificare che la documentazione presentata sia corretta prima di procedere con l'inoltro della domanda. Stop quindi alle domande incomplete o errate che fino a questo momento obbligavano i cittadini a presentare le integrazioni necessarie allungando i tempi della procedura. In questo modo inoltre gli uffici potranno completare gli iter ed erogare i contributi previsti dalla legge regionale n° 16/2019 con maggiore efficienza.

«Per la prima settimana di operatività del portale, sarà comunque mantenuto aperto lo sportello tradizionale, in modo da consentire una transizione più graduale», spiega l'assessorato regionale all'ambiente e trasporti.

Il link al portale sarà inserito sul sito ufficiale della Regione all'interno della sezione dei trasporti.

E.G.