In arrivo i pagamenti della Regione del Sostegno alle famiglie

I fondi sono esauriti: le nuove domande saranno lavorate solo in caso di ulteriori finanziamenti

Per molte famiglie valdostane una boccata d'ossigeno è in arrivo grazie al pagamento dei contributi a fondo perduto della Regione a sostegno ai nuclei famigliari.

La Regione autonoma Valle d'Aosta in questi giorni sta avvisando i beneficiari che le somme saranno erogate entro venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Le domande saranno evase in ordine cronologico di presentazione, ma i fondi sono esauriti a dimostrazione del fatto che la misura era ed è molto attesa da tante famiglie in difficoltà. È comunque sempre possibile presentare le domande sino al 29 ottobre prossimo. Le nuove istanze per il bonus famiglie saranno esaminate, sempre in ordine cronologico, se si renderanno disponibili nuove risorse per finanziare il contributo.

Per ora la Regione non ci ha comunicato quante sono le domande "coperte" dalle risorse già stanziate e quante invece rimarranno sospese in attesa di eventuali nuovi finanziamenti. L'informazione sarà resa nota appena disponibile.

Marco Camilli