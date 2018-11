Crisi in Regione, Pnv: siamo pronti al dibattito

0 0 0 s2smodern

Anche l'assessore Restano lascia la Giunta Spelgatti. Ieri le dimissioni di Certan e Borrello





AOSTA. In seguito all'uscita dalla giunta regionale della Valle d'Aosta di Chantal Certan (Alpe) e Stefano Borrello (Stella Alpina), l'assessore al turismo Claudio Restano ha «messo a disposizione del movimento la sua carica». E' quanto si legge in una nota diffusa dal suo movimento, Pour Notre Vallée.

Pnv «auspica che i movimenti politici, cui ora è in capo la responsabilità di trovare una soluzione a questa crisi, possano avviare un confronto politico sereno e volto a creare una maggioranza che dia stabilità alla Valle d'Aosta». Il movimento annuncia di essere «disponibile ad aprire un dibattito che sia positivo e, soprattutto, che possa risolvere in tempi rapidi e definitivi la crisi politica.

Ieri anche Antonio Fosson, sempre di Pnv, ha lasciato la presidenza del Consiglio regionale (insieme al resto del suo ufficio). «Fosson - commenta il movimento - ha rassegnato le proprie dimissioni per senso di responsabilità di fronte ad una situazione politica di cui non si intravedeva l'uscita, oltre che per consentire una discussione costruttiva e serena in merito agli adempimenti, anche urgenti, in capo alla Regione, uno su tutti l'approvazione del bilancio regionale 2019-2021».

