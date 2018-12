Valle d'Aosta, quasi pronto l'accordo per la nuova Giunta

Valutazione attuale: 0 / 5

Fosson presidente della Regione; Rini presidente del Consiglio regionale

AOSTA. Potrebbe essere vicino l'accordo politico per sostenere un nuovo esecutivo che prenda il posto della Giunta Spelgatti. L'ipotesi su cui sta lavorando vede Antonio Fosson presidente della Regione affiancato in giunta da due esponenti dell'Union Valdôtaine, due dell'Union Valdôtaine Progressiste, due di Alpe, uno di Stella Alpina ed uno di Alpe.

I nomi che circolano sono quelli di Albert Chatrian e Chantal Certan per Alpe; Mauro Baccega e Renzo Testolin per l'UV; Luigi Bertschy e Laurent Viérin per l'UVP, Stefano Borrello per SA.

Nell'accordo rientra anche la presidenza del Consiglio regionale. Il nome indicato come più probabile è quello di Emily Rini (gruppo misto).

In serata i rispettivi movimenti dovranno dare il proprio benestare all'accordo che, se confermato, arriverà alla vigilia della riunione del Consiglio.

Marco Camilli