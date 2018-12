Il Consiglio Valle inizia l'esame del bilancio regionale

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Inizia questa mattina l'esame da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta della legge del bilancio di previsione triennale, della legge di stabilità e del Defr, il Documento di economia e finanza regionale.

Gli eventuali emendamenti potranno essere presentati fino alle ore 17 di oggi. Stamane invece sono in programma l'illustrazione abbinata dei tre documenti con gli interventi dei due relatori (Pierluigi Marquis per la maggioranza e l'ex assessore Stefano Aggravi per l'opposizione) e la dichiarazione dell'assessore alle finanze Renzo Testolin che ha ereditato il bilancio dalla giunta Spelgatti.

Nel pomeriggio aprirà la discussione generale che proseguirà mercoledì e giovedì. Al termine ci sarà la votazione.

Nel corso delle tre giornate di seduta saranno anche esaminate alcune relazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e variazioni di bilancio. Seguirà l'esame di interpellanze, interrogazioni e mozioni.

