Consiglio Valle, continua l'esame delle leggi di bilancio

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Presentati una cinquantina di emendamenti alla legge di stabilità e al Defr

AOSTA. Riprendono oggi i lavori del consiglio regionale sul bilancio, sul Defr e sulla legge di stabilità. Nella giornata di ieri sono stati presentati diversi emendamenti sia al Defr sia alla legge di stabilità, circa una cinquantina, da parte anche della II Commissione e dell'assessore alle finanze Renzo Testolin.

Sono stati anche trattati diversi ordini del giorno. Soltanto uno, depositato dalla maggioranza, è stato approvato e riguarda l'ottenimento della certificazione "carbon free" per il territorio della Valle d'Aosta. Tra le proposte bocciate, una riguardava l'uso per scopi sociali dei fondi che finanziano gli sgravi Irap. Altre iniziative riguardavano l'Università valdostana della terza età, la lotta alla dispersione scolastica, lo stanziamento di fondi per il mantenimento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei presidi ospedalieri e nei quattro distretti territoriali e la promozione del territorio.

Infine il governo ha chiesto il ritiro di un ordine del giorno di Lega e Mouv' che chiedeva alla Giunta regionale di ritirare in autotutela alcune delibere sulla proroga dei contratti del Trasporto pubblico locale e di preparare per tempo un nuovo bando per la gestione del Tpl.

redazione