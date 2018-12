Via libera del Consiglio regionale al Defr 2019-2021

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Con 18 "sì", 14 astensioni da parte di Lega Vallée d'Aoste, Mouv' e M5s e tre voti contrari di Impegno Civico, oggi il consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Defr 2019-2021. Articolato in tre sezioni, il documento in sostanza elenca le priorità politiche per il triennio 2019-2021.

In tema di fisco, sono elencati sgravi sull'Irap e detrazioni sulle tasse automobilistiche e l'imposta regionale di trascrizione dei veicoli al Pra. Per gli enti locali, il Defr cita la riforma delle leggi regionali in materia di finanza locale e di organizzazione dei servizi comunali. Le politiche europee poi diventano parte significativa della spesa di investimento del bilancio regionale.

Quanto a sanità e welfare, è previsto il rinnovamento del sistema con sostegno alle fasce più deboli, conciliazione lavoro-famiglia, attenzione specifica agli anziani e alla prima infanzia, impiego di un Isee di riferimento regionale, riduzione delle liste d'attesa e potenziamento della sanità territoriale, strategie per evitare l'esodo di professionalità sanitarie ed ancora la revisione del progetto dell'ospedale regionale.

In tema di sviluppo economico, il Defr indica attenzione al lavoro, alle micro, piccole e medie imprese, all'artigianato, al settore forestale, all'agricoltura, al turismo e impianti sportivi, alla valorizzazione del patrimonio culturale, al sistema dei fondi di rotazione.

Capitolo scuola e politiche giovanili: priorità sulla formazione del personale scolastico e sulle peculiarità del modello pedagogico, l'edilizia scolastica, il radicamento dell'Università, la formazione professionale, la partecipazione dei giovani, la creazione di un centro di ricerca nei settori della pedagogia e della didattica.

Infine il Defr si occupa di ambiente, con politiche di sviluppo sostenibile, e trasporti, con l'adozione del Piano regionale, l'attenzione all'infrastruttura ferroviaria, lo sviluppo dell'aeroporto regionale, il potenziamento del servizio della Motorizzazione civile.

C.R.