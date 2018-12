I principali provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle d'Aosta, ha approvato l'organizzazione delle Giornate della Memoria e del Ricordo 2019.

Il Governo regionale ha inoltre designato Fabrizio Gentile per la nomina a magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta.

Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti è stata approvata l'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che sarà messa a disposizione dei giovani valdostani per l'anno scolastico 2019/2020.

L'Esecutivo ha anche approvato il Piano d'azione per la gestione del rumore ambientale della strada regionale n. 20 di Gressan, classificata asse stradale principale in quanto infrastruttura con più di 3 milioni di transiti di veicoli/anno, quale strumento ricognitivo ed esplicativo degli interventi da realizzare e programmare dall'Amministrazione regionale. L'obiettivo generale del piano d'azione è quello di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale.

Su proposta dell'assessore alla sanità e politiche sociali il governo ha approvato la nuova classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private. L'Esecutivo ha accolto la richiesta del Consiglio Permanente degli Enti Locali di prorogare il termine (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020) per la presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani. La richiesta era stata posta per consentire l'adeguamento di alcune strutture non ancora autorizzate.

Il Governo della Regione ha rinnovato fino al 9 ottobre 2022 la convenzione avente per oggetto la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Regione, in qualità di soggetto al quale spetta l'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico e l'Azienda U.S.L.

L'Esecutivo regionale ha inoltre recepito l'Accordo per la Distribuzione per conto (DPC), siglato in data 27 dicembre 2018, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma e Assofarm) e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, che disciplina la distribuzione per conto, ai sensi dell'art. 8 della legge 405/2001, di un elenco di medicinali contenuti nel “PH-T - Prontuario della distribuzione diretta” da parte delle farmacie convenzionate con una durata triennale, fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l'assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, la Giunta regionale ha avviato una collaborazione tra l'Amministrazione regionale, per il tramite della Struttura Attività espositive, e Finaosta Spa, per la realizzazione della mostra dal titolo Giovanni Thoux. De la Bible à l'année 2000, che sarà inaugurata, in occasione del tradizionale appuntamento de L'Arbre de Noël di Parigi, il giorno 18 gennaio 2019, presso la Maison du Val d'Aoste. La mostra resterà aperta fino al mese di giugno 2019.

