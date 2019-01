Prima riunione del 2019 per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Oggi il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunisce per la prima seduta del 2019. Sono sessanta i punti all'ordine del giorno comprese tre proposte di legge di modifica della disciplina dell'iniziativa legislativa popolare (prima firmataria Chiara Minelli di Impegno Civico), sulla "sobrietà della politica" (Impegno Civico) e sulle nomine e le designazioni regionali (primo firmatario Alberto Bertin, sempre di Impegno Civico) e un disegno di legge di manutenzione del sistema normativo regionale presentato il 9 ottobre 2018 dall'allora Giunta Spelgatti.

In discussione anche sette mozioni e diverse interpellanze ed interrogazioni, alcune delle quali a risposta immediata. È prevista inoltre la designazione di un magistrato per la nomina nella sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta ed il rinnovo integrale del Co.Re.Com, il Comitato Regionale per le Comunicazioni.

