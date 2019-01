Rifiuti, Chatrian: premiare enti virtuosi distribuendo gli utili del biogas

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Premiare le Unités de Communes più performanti nella raccolta differenziata dei rifiuti con gli utili derivanti dalla distribuzione del biogas. È una ipotesi a cui sta lavorando il governo valdostano per incentivare i comportamenti virtuosi.

L'assessore all'ambiente, Albert Chatrian, ne ha parlato in occasione dell'abituale conferenza stampa del lunedì a Palazzo regionale.

«Nel 2018 dovremmo aver raggiunto il 65% di raccolta differenziata, ma non è ancora sufficiente: dobbiamo lavorare per avere meno rifiuti», ha dichiarato l'assessore Chatrian. L'obiettivo potrebbe essere raggiunto «premiando le Unités virtuose» e prevedendo di dividere gli «utili della distribuzione del biogas a seconda delle performance» registrate da ciascuna Unité. La soluzione, che l'esecutivo sta vagliando insieme ai sindaci, invoglierebbe quindi ciascun ente locale a promuovere ulteriormente la raccolta differenziata e, in prospettiva, la riduzione a monte della produzione di rifiuti.

L'assesore Chatrian ha inoltre confermato l'intenzione dell'Amministrazione regionale di passare dalla tassa alla tariffa. L'anno chiave sarà il 2020.

Oggi intanto la giunta regionale ha esaminato la deliberazione che determina, per l'anno 2019, le tariffe comprensive riferite ai rifiuti urbani indifferenziati e ai rifiuti urbani differenziati a carico dei Sub-Ato. Si tratta di tariffa provvisorie. Il provvedimento passa ora al Cpel per il parere degli enti locali.







