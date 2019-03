Variazione di bilancio, Testolin: rispettati gli impegni presi dal governo

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. A tre mesi e dodici giorni dal suo insediamento, il governo Fosson riesce a dare la sua impronta politica nell'azione dell'amministrazione della Regione.

Non ci era riuscito con il bilancio 2019/2021, approvato in tutta fretta a fine anno senza possibilità di incidere sul pacchetto preconfezionato dal governo Spelgatti, ma ci riesce ora con il disegno di legge di variazione del bilancio approvato due giorni fa dall'esecutivo.

«È il primo atto della giunta», ha sottolineato Fosson presentando in conferenza stampa i contenuti della manovra. «Se il nostro lavoro continuerà, porteremo a casa dei risultati», ha aggiunto.

Politicamente importante, il provvedimento vale 32,9 milioni di euro «per il 90 per cento destinati ad investimenti sul territorio» e ripartiti con l'obiettivo di «agevolare il lavoro in tutti i settori», come affermato dall'assessore al bilancio Renzo Testolin. «La manvora rispetta il Defr e gli impegni presi da questo governo durante la seduta del bilancio che qui trovano risposte puntuali», ha aggiunto Testolin, rimarcando in primis gli sgravi Irap per 4,8 milioni.

L'intenzione è far arrivare il disegno di legge in aula il 3 e 4 aprile.

Marco Camilli