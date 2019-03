Condanna Rollandin, Alpe e UVP: serve forte segnale da UV

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. "L'Union Valdôtaine dia il segnale di rinnovamento annunciato in questi mesi": questo il messaggio lanciato dai gruppi consiliari di Alpe e Union Valdôtaine Progressiste in un comunicato dopo la condanna del consigliere regionale unionista Augusto Rollandin per corruzione.

"Le sentenze non si commentano - scrivono i consiglieri dei due movimenti -, ma la gravità di questi fatti, ad oggi riconosciuti, segna la fine di un'era politica e impone una presa di posizione ferma di condanna contro ogni forma di corruzione. Auspichiamo che dal movimento dell’Union Valdôtaine giunga ora finalmente un forte segnale a conferma della reale volontà di rinnovamento enunciato".

