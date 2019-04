Le dimissioni di Rollandin all'odg del Consiglio Valle

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Le dimissioni dalla carica di vice presidente di Augusto Rollandin sono state aggiunte agli argomenti che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta discuterà tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile.

L'aula dovrà prendere atto del passo indietro arrivato dopo la condanna in primo grado per corruzione e provvedere alla sostituzione del vice presidente. L'esponente dell'Union Valdôtaine rimarrà consigliere "semplice" fino alla sospensione in base dalla legge Severino.

Il Consiglio regionale tratterà in tutto una sessantina di argomenti, tra cui una interrogazione a risposta immediata della Lega VdA sulla costituzione di parte civile della Regione nel processo sulla corruzione, l'attuazione del nuovo piano per la gestione delle liste d'attesa, la riclassificazione della ferrovia Aosta - Pré-Saint-Didier, il reddito di cittadinanza, il prezzo del latte, il referendum dei vigili del fuoco, la chiusura degli ambulatori psichiatrici, il focolaio di legionellosi alla caserma dei Vigili del fuoco.

