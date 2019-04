Rete Civica: Rollandin non partecipi ai prossimi Consigli

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Augusto Rollandin non dovrebbe più partecipare ai lavori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Lo afferma in una nota Rete Civica.

"Rete Civica - si legge in una nota - ha valutato la situazione creatasi con la pesante condanna in primo grado per corruzione del consigliere Augusto Rollandin. Considerato che l'esponente unionista si è infine dimesso dalla carica di VicePresidente del Consiglio, ha rassegnato le dimissioni dalle commissioni consiliari permanenti, si è autosospeso dal suo Movimento, Rete Civica ritiene necessario che lo stesso, analogamente, si astenga dalla partecipazione ai lavori del Consiglio regionale".

"Ci aspettiamo - conclude la nota - che l'invito all'autosospensione, oltre che dall'opposizione, provenga anche dall'Union Valdôtaine e dall'intera maggioranza".

C.R.