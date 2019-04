Rollandin: ho diritto di difendermi, dimostrerò la realtà dei fatti

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. «Vista la sentenza di primo grado, credo di avere il diritto di difendermi». Così il consigliere regionale dell'Union Valdôtaine Augusto Rollandin è intervenuto oggi subito dopo la presa d'atto dell'aula delle sue dimissioni da vice presidente rassegnate in seguito alla condanna per corruzione.

«Ho sempre lavorato per sostenere questo governo che ha presentato un programma in cui credo. Oggi è importante dire che, per quel che mi riguarda, penso e spero di potermi difendere e dimostrare la realtà dei fatti come non sono stati visti o esaminati», ha dichiarato.

«Ringrazio i colleghi dell'ufficio di presidenza per questa esperienza importante, ho rispetto di quest'aula - ha inoltre aggiunto -. Fuori da quest'aula, come giustamente succederà, continuerò a lavorare nell'interesse generale come ho sempre fatto».

