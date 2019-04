I principali provvedimenti approvati oggi della Giunta regionale

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La giunta regionale nella riunione di oggi ha approvato ha approvato la convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Valgrisenche di graduatorie in corso di validità della Regione autonoma Valle d'Aosta ai fini dell'assunzione di personale.

L'esecutivo ha poi approvato uno schema di protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la società Deval spa per l'istituzione di forme di collaborazione, in particolare per definire i rispettivi ambiti da mettere in campo per migliorare la risposta complessiva del sistema regionale in caso di emergenza.

Con il parere favorevole del Cpel ha confermato il modello di riscossione delle entrate verso la Pubblica amministrazione attraverso la piattaforma regionale dei pagamenti per lo scambio dei flussi elettronici con il nodo dei pagamenti-SPC, mantenendo in capo alla Regione il ruolo di Intermediario tecnologico locale per semplificare gli adempimenti tecnici e le interazioni con il sistema a carico degli enti e rafforzare il sostegno rispetto all'intero territorio regionale. Lo schema di accordo avrà validità sino al 31 dicembre 2021 e sarà rinnovabile per un ulteriore triennio.

L'Esecutivo ha poi designato Igor Rubbo, Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale in seno al Comitato regionale per le politiche contrattuali, e ha nominato gli altri componenti, quali Giulio Grosjacques, Sindaco del Comune di Brusson e Carmela Macheda, responsabile dell'ufficio politiche contrattuali del CELVA, in rappresentanza degli enti locali e Stefano Franco, Direttore dell'Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), in rappresentanza degli enti appartenenti al comparto unico regionale diversi dagli enti locali.

Su proposta dell'assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato, l'esecutivo ha approvato la sesta graduatoria relativa al terzo avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale per un importo di 165 mila 750 euro.

L'Esecutivo ha anche deliberato la composizione del Comitato tecnico-scientifico a supporto delle strategie di sviluppo delle attività produttive per il triennio 2019-2021.

Per quanto riguarda l'assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti è stato deciso di organizzare nel 2019 due eventi dedicati al lavoro, il primo nel mese di maggio denominato Journée des métiers du Tourisme, dedicato esclusivamente all'incontro domanda e offerta nei settori ad alta stagionalità quali quello del turismo e, in via sperimentale, quello dell'agricoltura; il secondo nell'autunno 2019, concepito come una fiera del lavoro dedicata ancora all'incontro tra domanda e offerta di lavoro ampliando i settori e le tematiche coinvolte.

Su proposta dell'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche sociali è stata approvata l'adesione al programma del ministero dell'educazione francese Jules Verne per gli insegnanti delle scuole regionali di primo grado.

