I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta nel corso della riunione di ieri ha nominato il CdA della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste per i prossimi quattro anni.

L’Esecutivo ha anche approvato il piano triennale riguardante le Azioni Positive 2019/2021 in materia di pari opportunità. La spesa complessiva stanziata è pari a 54 mila euro.

Le Gouvernement régional a approuvé l’octroi d’une subvention d’un montant maximum de 680 euros en faveur de l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato per la Valle d’Aosta» à titre de concours aux frais d’organisation de la manifestation «Festa della Liberazione» programmée, dans différentes Communes de la Vallée d’Aoste, du 24 avril au 25 mai 2019 et l’octroi d’une subvention d’un montant maximum de 1.218,75 euros en faveur de l’Institut Historique de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d’Aoste, à titre de concours à l’initiative de commémoration de M.me Anna Cisero Dati, qui aura lieu à Aoste le 28 avril 2019 dans le cadre de la manifestation littéraire régionale « Les Mots – édition 2019».

Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, l'esecutivo ha esaminato una proposta al Consiglio regionale di deliberazione concernente Approvazione delle linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione, per la XVa legislatura. La finalità della proposta è di integrare e specificare il Programma di governo riguardo a obiettivi che richiedono, necessariamente o preferibilmente, azioni in ambito sovraregionale, in considerazione della dimensione territoriale delle sfide da affrontare e degli elementi di forza da valorizzare.

La giunta ha inoltre costituito un gruppo di lavoro incaricato di definire il cronoprogramma amministrativo necessario alla realizzazione del collegamento intervallivo tra la Valtournenche e la Val d’Ayas così composto.

È stata poi autorizzata la SVAP Società Cooperativa all’effettuazione di un servizio di trasporto sperimentale di collegamento tra Aosta e il Comune di Quart (Villair), dal 1° maggio al 6 settembre 2019, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Su proposta dell'assessore all'ambiente, risorse naturali e corpo forestale è stata approvata l'adesione alla proposta progettuale Evoforest - Progetto Europeo di Valorizzazione delle imprese e degli Operatori forestali sul territorio italo-francese. La spesa complessiva ammonta a 1,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda le finanze, attività produttive e artigianato, il Governo regionale ha approvato la settima graduatoria relativa al terzo avviso pubblico per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale per una spesa complessiva di 49 mila 750 euro.

Su proposta dell'assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche sociali il Governo ha espresso parere favorevole alla proposta di calendario per l’anno scolastico 2019/2020.

Le Gouvernement a attribué un financement extraordinaire de 104 mille 270 euros au Lycée classique, artistique et musical d’Aoste pour le fonctionnement de la section musicale et de la section à option bilingue franco-italienne, au cours de l’année 2019 et de l’année scolaire 2019/2020.

L’Esecutivo ha inoltre approvato la co-organizzazione, insieme al Centro europeo di bioetica e qualità della vita – UNESCO Chair in Bioethics Unit, della manifestazione Saint-Vincent Symposia 2019 intitolata Alcool & Giovani: Essere informati per non farsi male, in programma il 2 maggio 2019 al Centro Congressi Billia Saint-Vincent. La somma impegnata ammonta a 5 mila euro.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica l'Esecutivo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una variante provvisoria alla S.R. n. 47 in corrispondenza del ponte esistente in loc. Chevril, in Comune di Aymavilles, al chilometro 8+535, per un importo complessivo di 1 milione 700 mila euro.

È stata anche espressa una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante sostanziale generale, adottata dal Comune di Allein, nel suo testo definitivo, con deliberazione consiliare del 29 dicembre 2015. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale trasmetterà al Comune di Allein l’elenco dettagliato delle modificazioni da introdurre negli elaborati della variante, affinché deliberi l’accoglimento delle proposte di modificazione oppure presenti proprie controdeduzioni.

Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali il Governo regionale ha recepito il piano nazionale di Governo delle liste di attesa e la conseguente approvazione del piano regionale riguardante le liste di attesa 2019-2021 e dei relativi atti di indirizzo all’azienda Usl della Valle d’Aosta.

Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali la Giunta ha approvato a favore dell’Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV) un contributo di 750 mila euro per la realizzazione del programma 2019, per i costi sostenuti, per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici degli animali e per i costi sostenuti per i relativi controlli funzionali.

