Regione, PNV non parteciperà a verifica di maggioranza

AOSTA. Pour Notre Vallée non sarà presente alla riunione di verifica della maggioranza prevista oggi pomeriggio ad Aosta. I vertici del movimento ricordano di "non far parte di alcun accordo politico" e spiegano di voler aspettare "l'esito delle elezioni europee per assumere delle decisioni" sul sostegno al governo Fosson.

Oggi nella sede dell'Union Valdôtaine, luogo scelto per la riunione degli altri partiti che compongono la maggioranza in Consiglio regionale, non ci saranno quindi né il coordinatore di PNV Fabio Gradi, né il vice Leonardo La Torre e nemmeno il consigliere regionale Claudio Restano che la scorsa settimana ha votato un ordine del giorno della minoranza sulla Monterosa Ski dando il via alle tensioni all'interno del gruppo dei 18.

M.C.