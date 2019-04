I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il Governo regionale ha deliberato nel corso della sua ultima riunione la definizione, in via transattiva, del contenzioso tra la Regione, la Società Aeroporto spa e la società Regional Airport spa, avente come oggetto la gestione dell'Aeroporto Corrado Gex.

La Giunta regionale, preso atto del parere favorevole espresso il 15 aprile 2019 dalla competente Commissione del Consiglio regionale, ha anche approvato il Programma Operativo Strategico Triennale (POST) e il Programma Esecutivo Annuale (PEA) della società IN.VA. Spa.

Ai sensi della L.r. 11/1997, l'Esecutivo ha designato la Ivonne Pellissier quale consigliera in seno al Cda dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition, in sostituzione del consigliere dimissionario, per il mandato in corso.

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore agli affari europei, il Progetto Servizi a supporto delle riunioni del Comitato di sorveglianza per gli anni 2019/21 nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) e il relativo finanziamento. Gli incontri del Comitato di Sorveglianza hanno cadenza annuale e si articolano in una riunione tecnica preparatoria dei lavori e una riunione ufficiale, per le quali è necessario acquisire dei servizi a supporto.

L'Esecutivo inoltre ha approvato i criteri e le nuove modalità per l'accesso e la fruizione del servizio di trasporto per disabili. In particolare, preso atto delle considerazioni della Commissione mista incaricata del monitoraggio del servizio per l'anno 2018.

Il Governo della Regione - considerato che per l'anno 2018 sono state presentate dieci domande di finanziamento da parte dei gestori delle piste di sci di fondo, per la realizzazione di interventi, di cui una è risultata non ammissibile, tre sono state ammesse a finanziamento e le restanti sei sono state ammesse ma non finanziate in ragione del fatto che le risorse iscritte a bilancio regionale in quel momento non hanno consentito di coprire in maniera soddisfacente le richieste ammesse - ha deciso, in ragione delle nuove risorse disponibili sul bilancio 2019/2021, di completare il finanziamento delle sei domande ammesse e non finanziate inizialmente.

In seguito alla successiva rinuncia di due richieste, la Giunta ha inoltre approvato l'aggiornamento della graduatoria definitiva relativa alle iniziative presentate nell'anno 2018 per il finanziamento di interventi per lo sviluppo dello sci nordico, con un impegno di spesa pari a 312 mila 320,00 euro (contributi pari al 80% della spesa ammessa per la sostituzione di mezzi battipista).

Su proposta dell'assessore alle finanze e attività produttive l'esecutivo ha esaminato l'autorizzazione - a titolo di anticipo- dell'addebito delle spese relative agli interventi Parco archeologico e Museo dell'Area megalitica di Saint Martin de Corléans al fondo in Gestione Speciale di Finaosta S.p.A. per un importo massimo di 3 milioni 800 mila euro. Il provvedimento sarà ora illustrato alla Commissione consiliare competente.

Il Governo della Regione ha concesso, in istruttoria valutativa, contributi in conto capitale per l'acquisto di macchinari innovativi a favore di tre imprese artigiane, per un importo complessivo di 96 mila 692 euro.

Su proposta dell'assessore alle opere pubbliche sono stati approvati 2 progetti esecutivi relativi a lavori di mitigazione del rischio del rischio di caduta massi, uno a monte della strada regionale n. 23, nel Comune di Valsavarenche (località Fenille) per un impegno di spesa di 441 mila euro, e uno a monte della strada comunale di Ozein, nel Comune di Aymavilles, per un impegno di spesa di 275 mila euro.

Per quanto riguarda la sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore la Giunta regionale ha avviato la procedura di co-progettazione del progetto di dettaglio relativo alla proposta di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora in Valle d'Aosta, per un importo complessivo pari a 355 mila euro, di cui 127 mila 500 a valere sul PON Inclusione 2014/2020, 127 mila 500 a valere sul PO I FEAD 2014/2020 e 100 mila a valere sul Fondo per la lotta alla povertà. Contestualmente, è stato approvato l'avviso pubblico non competitivo per la manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione e alla gestione degli interventi previsti, da realizzarsi nel corso dell'anno 2019.

Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali la Giunta regionale ha approvato la concessione di contributi in regime “de minimis” per le spese relative al ripristino funzionale, da realizzarsi all'inizio della stagione, dei campi da golf per l'anno 2019, per un importo complessivo pari a 120 mila euro.

L'Esecutivo ha approvato la partecipazione della Regione all'organizzazione, a Saint-Vincent, dei Campionati italiani di biliardo sportivo dal 18 al 30 giugno 2019, per un importo complessivo di 48 mila 769 euro.

Il Governo ha approvato il piano di intervento annuale 2019 presentato dalla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste e ha concesso alla Fondazione un finanziamento di 534.360 euro per la realizzazione delle azioni indicate nel piano e per la copertura delle spese di funzionamento della stessa.

La Giunta ha approvato il progetto promozionale consistente nella partecipazione della Regione all'evento mondiale OKTAGON 2019, in programma a Monza il 25 maggio 2019 (evento di sport da combattimento).

Il Governo ha deciso di sottoporre all'esame del Consiglio regionale la proposta del Disegno di Legge riguardante l'Ente unico di promozione turistica della Regione autonoma Valle d'Aosta. Nuova disciplina dell'Office régional du tourisme e riordino dell'organizzazione turistica regionale. La proposta si rifà al programma di Governo, sottoscritto in data 10 dicembre 2018, ed in particolare il punto 1) Affrontare le emergenze che prevede, anche, la creazione di un ente unico di promozione. La riorganizzazione determinerà l'abrogazione delle precedenti leggi regionali in materia 15 marzo 2001, n. 6, e 26 maggio 2009, n. 9.

Le Gouvernement régional a établi la reconnaissance des crédits de formation lors de l'organisation du cours pour la certification des compétences SMC1 Œuvrer en faveur de la diffusion et de la valorisation du francoprovençal et des parlers walser, dans le cadre des itinéraires de formation théorique et pratique pour experts en franco-provençal approuvés par délibération du Gouvernement régional n° 437 du 5 avril 2019, relatifs au module Graphie francoprovençale ou walser en présentant une documentation appropriée et en soutenant un examen écrit.

