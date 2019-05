Monterosa Spa, l'audizione del presidente Munari in streaming

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Il presidente della società Monterosa Spa sarà sentito domani, 3 maggio, dalla IV Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Giorgio Munari ha chiesto di essere audito dopo l'animata discussione andata in scena in Consiglio Valle a metà aprile sulla gestione della società e culminata con l'approvazione (18 voti a favore e 17 contrari) di un ordine del giorno dell'opposizione che chiedeva di non confermare gli attuali vertici societari.

La IV Commissione ha deciso di rendere pubblica l'audizione che potrà quindi essere seguita anche su Aostaoggi.it dalle ore 9.

redazione