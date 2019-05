Lettere patronage, Fosson: Regione intende costituirsi parte civile

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il governo regionale sta predisponendo la delibera che ufficializzerà la costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta come parte civile nell'ambito del procedimento sulle lettere di patronage inviate nella primavera del 2014 dall'allora presidente Augusto Rollandin a tre banche creditrici della Casinò de la Vallée.

Intervenendo oggi pomeriggio in apertura dei lavori del Consiglio regionale, il presidente della giunta Antonio Fosson ha confermato «è intenzione della Regione costituirsi parte civile per danno d'immagine» e che la relativa delibera «è in fase di allestimento e sarà presentata in questi giorni».







redazione