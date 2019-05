Rete Civica dopo la convalida di Peinetti: "no ai giochi di potere"

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Noi badiamo ai contenuti, non ai giochi di potere": così Rete Civica spiega perché ieri, martedì, ha votato a favore della convalida dell'elezione del neo consigliere regionale dell'UV.

Al contrario del resto dell'opposizione (Adu, Lega, Mouv', M5s), i consiglieri di RC Alberto Bertin e Chiara Minelli hanno infatti votato con la maggioranza consentendo l'ingresso in aula di Flavio Peinetti (in sostituzione di Augusto Rollandin, sospeso).

I due consiglieri spiegano che "non c'erano elementi tali da giustificare un no alla convalida del nuovo Consigliere" poiché "non sono emersi solidi motivi ostativi" ed inoltre la mancata convalida "in assenza di elementi solidi, avrebbe comportato un ricorso e un effetto di ulteriore blocco di una attività amministrativa che è già molto al disotto delle necessità di operare che la comunità meriterebbe".

Secondo Bertin e Minelli "la scelta di altre forze di minoranza di non procedere alla convalida è tutta politica e non tecnica. Si vuole paralizzare il Consiglio per andare verso nuove elezioni anticipate e si strumentalizza allo scopo ogni argomento. È un modo di fare politica e una prospettiva che non condividiamo. Riteniamo infatti che prima di ulteriori elezioni, ad un anno dal rinnovo del Consiglio, occorra modificare le regole in modo da avere la garanzia che non ci saranno più situazioni di ingovernabilità con 18 consiglieri a 17" e "nel frattempo il Consiglio può e deve portare avanti provvedimenti importanti da approvare in pochi mesi: scrivere il nuovo Piano del lavoro, arrivare ad una norma di attuazione per l'idroelettrico, varare un Piano Clima, fare una legge sulla mobilità sostenibile, approvare il Programma strategico per la ferrovia".









E.G.