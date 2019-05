Discarica Brissogne, la Regione: rispettate tutte le normative

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. L'attuale sistema di gestione dei rifiuti indifferendiati alla discarica di Brissogne rispetta "puntualmente tutte le prescrizioni tecniche e normative vigenti". Lo precisa in una nota l'assessorato regionale dell'ambiente rispondendo ad alcune affermazioni che si sono diffuse sui social negli ultimi giorni.

Si tratta di "false notizie", dichiara l'assessorato. "In questo momento - aggiunge - la frazione dei rifiuti urbani indifferenziati viene smaltita, presso la discarica, in una cella appositamente allestita, realizzata a norma di legge e regolarmente autorizzata, in attesa dell’avvio dell’esercizio del nuovo sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti".

Inoltre "i rifiuti indifferenziati conferiti presso il Centro regionale di Brissogne, presentano le caratteristiche qualitative espressamente previste dalla normativa vigente per lo smaltimento diretto in discarica senza pretrattamento. Sono, infatti, ampiamente rispettati i criteri definiti dall’Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), poiché è stato raggiunto l’obiettivo della riduzione del rifiuto urbano biodegradabile pro-capite, che consente una netta riduzione dei processi di degradazione del rifiuto rispettando un indice nettamente inferiore al limite stabilito da ISPRA, così come è stata conseguita la percentuale di raccolta differenziata del 65%".

Sulla gestione del IV lotto della discarica "si parla a sproposito", aggiungono ancora gli uffici regionali.

Clara Rossi