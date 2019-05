Fosson: da Salvini boutade sulla cannabis

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. L'annuncio di ieri del ministro dell'Interno Salvini di chiudere i negozi che vendono cannabis legale ha destato preoccupazione anche in Valle d'Aosta tra coloro che hanno investito e avviato un'attività nel settore. L'annuncio è poi rimasto tale e la direttiva annuncita dal leader leghista si è trasformata da un "li chiuderemo tutti" a "aumentare i controlli".

Secondo il presidente della Regione Antonio Fosson, quella della cannabis light è «una delle crociate di Salvini», una «boutade».

A margine della conferenza stampa della giunta regionale Fosson ha sottolineato nella sua veste di medico che la cannabis «ha oggettivamente proprietà terapeutiche che altri farmaci non hanno. I farmaci vengono dati su prescrizione medica ed il nostro centro di terapia del dolore lavora molto bene e in modo preciso. È nostro compito di medici e amministratori non far soffrire» le persone.

