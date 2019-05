Operai idraulico-forestali, nuovi criteri per assunzioni anche a tempo indeterminato

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi le nuove modalità di selezionamento degli operai idraulico-forestali che l'Amministrazione assumerà in futuro con contratti che potranno essere anche a tempo determinato o indeterminato.

Il provvedimento, basandosi su una selezione unica, disciplina le procedure di individuazione del personale per tutte le qualifiche previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale.

"L'approvazione della deliberazione - spiega l'assessorato regionale all'ambiente e risorse naturali - permetterà ora di avviare, in tempi brevi, la procedura selettiva per l'assunzione di operai comuni, la cui precedente graduatoria è scaduta il 2 maggio 2019, e di avviare ulteriori procedure selettive per gli operai qualificati o specializzati, sia a tempo determinato che indeterminato, che dovessero risultare necessarie in funzione dei piani di lavoro".

Le assunzioni avverranno secondo l'ordine di priorità della graduatoria dei candidati che hanno superato le procedure di selezione per titoli e per titoli e prova teorico-pratica in corso di validità "previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla singola procedura".

M.C.