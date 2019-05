Ricalcolo vitalizi, ok del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Con 31 voti a favore e 4 astensioni di Mouv' e Adu, oggi il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato la rideterminazione degli assegni vitalizi previsti dalla l.r. 33 del 1995. Si tratta di un provvedimento previsto nella legge finanziaria dello Stato.

La legge interviene sugli assegni che sono stati in vigore fino alla XII Legislatura e secondo i calcoli consentirà un risparmio di circa 50.000 euro per le casse pubbliche, pari circa al 5% della spesa annua.

Illustrando il provvedimento, la presidente del Consiglio regionale ha ricordato che «il vitalizio in Valle non esiste più dal 2003, anno in cui è stato introdotto il sistema contributivo che era ancora bilanciato in maniera non equa, ma che nel 2012 è stato riformulato in maniera da consentire una riduzione dei costi della politica». Lo scorso anno inoltre è stata introdotta l'adesione alla previdenza complementare e «oggi - ha riferito ancora Rini - sono 13 consiglieri che non vi hanno aderito», inclusa la presidente dell'assemblea.

