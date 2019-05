Elezioni Europee, in Valle d'Aosta vince la Lega, poi PD e Autonomie

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È la Lega il partito più votato in Valle d'Aosta alle elezioni europee 2019. La lista di Salvini doppia tutte le altre, inclusa quella delle Autonomie per l'Europa che raggruppa l'attuale maggioranza regionale.

Domenica 26 maggio alle urne si è recato poco più della metà degli elettori valdostani, il 51,91%, oltre due punti percentuali in più rispetto alla consultazione del 2014.

Dei 53.167 votanti, in 18.525 hanno messo il segno su Lega Salvini Premier, pari al 37,17%, indicando inoltre 5.270 preferenze per il candidato e consigliere regionale Paolo Sammaritani e 3.866 per Matteo Salvini (la terza per preferenze è Vittoria Poggio, 236 voti).

Il secondo partito più votato è il Partito Democratico con il 16,22%, 8.084 voti, e 2.087 preferenze per Rosa Edda e 1.600 per Giuliano Sapia.

Le Autonomie per l'Europa incassano 6.904 punti, il 13,85%. I tre candidati contano: Marco Gheller 4.518 preferenze, Isa Maggi 30 e Giacomo Lombardo 6.

Il Movimento 5 stelle si attesta al 9,69%, 4.830 voti. Seguono Forza Italia al 5,39%, Europa Verde al 4,66%, +Europa al 3,70%, Fratelli d'Italia al 3,25%, La Sinistra al 2,67%. Sotto l'1 per cento tutte le altre liste (Popolari per l'Italia 0,35%, Partito Comunista 0,76%, Popolo della Famiglia 0,31%, Partito Pirata 0,44%, Casapound 0,67%, Forza Nuova 0,1%, Partito Animalista 0,78%).

Clara Rossi