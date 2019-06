I consiglieri di AV: verifica di maggioranza o trarremo le dovute conseguenze

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Per noi la validità del progetto di governo è confermata e se qualcuno ha cambiato idea per nuovi interessi e con l'obiettivo di farlo naufragare se ne assumerà tutte le responsabilità". Lo dichiarano in una nota i sette consiglieri del gruppo Alliance Valdôtaine, che riunisce Alpe e Uvp.

"Il Governo Fosson - aggiungono - è nato per ridare governabilità, per arginare la deriva sovranista e fascista e l'affermarsi di logiche politiche legate esclusivamente all'interesse di un partito nazionale che fa capo a un leader supremo, come è stato dimostrato dalle elezioni europee in cui il candidato valdostano della Lega si è fermato a un quarto dei voti attribuiti alla lista, e il cui slogan era "Prima gli Italiani" in barba ai valdostani".

"Oggi la nostra Regione ha bisogno di stabilità, che la Lega VdA non ha saputo garantire - si legge ancora nella nota -, anche a causa dell'arroganza e dell'approssimazione nella gestione della cosa pubblica. La nostra Regione necessita di programmazione e non di un ulteriore cambio di scena che rimetta in discussione quanto si sta faticosamente cercando di costruire. Questa è l'occasione per riaffermare la nostra responsabilità e il nostro dovere di eletti, a fronte invece di tanti eletti populisti che, attraverso la politica dei 2 forni di penelopesca memoria, di giorno invocano elezioni e di notte le allontanano".

Secondo i consiglieri di AV è "necessaria una verifica, in assenza della quale o in assenza di numeri sarà necessario trarre le dovute conseguenze".

