Restano lascia la maggioranza: «non stiamo andando nella giusta direzione»

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il consigliere regionale Claudio Restano ufficializza l'uscita dalla maggioranza e da Pour Notre Vallée. «Oggi la mia esperienza in maggioranza è terminata. Entreremo in minoranza e siamo disposti sin da subito a firmare le dimissioni dal Consiglio».

Restano spiega: «la mozione di sfiducia di dicembre (al governo Spelgatti, ndr) era per un governo di scopo. Gli obiettivi erano approvare il bilancio e la nuova legge elettorale. Noi non abbiamo fatto parte dell'accordo politico dei 15 perché non credevamo in questo progetto. Ora il governo è diventato di legislatura» nonché «marcatamente di sinistra», mentre PNV si colloca in un'area di «centro, centrodestra». L'esecutivo guidato da Antonio Fosson «non fa più sognare, fa lacrimare».

«Ci vuole un'altra progettualità, altre idee che sostengano l'agricoltura, il turismo, lo sport, la sanità. La sanità - accusa Restano - è caduta in un degrado incontrollabile. Solo attraverso un progetto di gruppo possiamo ridare speranza ai valdostani».

Il consigliere regionale, che presenterà le dimissioni dalla carica di segretario del Consiglio Valle, spiega: «Le elezioni europee hanno assunto una valenza regionale e i valdostani ci hanno mandato un segnale molto forte: non stiamo andando nel senso giusto. I comunicati stampa successivi hanno trasformato un governo di scopo in un governo politico. Noi crediamo in un altro percorso, in un altro genere di condivisione politica. Non possiamo far finta che non sia successo niente e non ci nascondiamo, ci assumiamo le nostre responsabilità».

A questo punto «le elezioni sono l'unica strada da percorrere». Aggiunge Restano: «a tutti quelli che hanno invocato le elezioni diciamo: noi ci siamo. Anche domani mattina. I 17 hanno trovato il diciottesimo. Vediamo se le dimissioni arriveranno».

Restano lascia anche Pour Notre Vallée. «Abbiamo un progetto nuovo e diverso con altre persone». In consiglio regionale non nascerà un nuovo gruppo: «Non ne sentiamo l'esigenza». I rapporti con l'ormai ex compagno di movimento Fosson? «In politica non bisogna mai metterla sul personale. Nei confronti di Fossoc'è stima, abbiamo condiviso tante cose, ha fatto scelte politiche che non condividiamo. Con lui abbiamo portato la semenza del cambiamento in Consiglio regionale».

In conferenza stampa, insieme a Restano, anche i consiglieri comunali Vincenzo Caminiti e Luca Zuccolotto «Siamo qui per dare sostegno all'amico Claudio e al progetto futuro», dice Caminiti.

Marco Camilli