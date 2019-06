PNV-AC conferma il pieno sostegno a Fosson

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dopo il divorzio con il consigliere regionale Claudio Restano, Pour Notre Vallée - Area Civica ribadisce " il pieno appoggio al Presidente della Regione Antonio Fosson" e "assicura totale sostegno in questo momento di difficoltà amministrativa".

In una nota diffusa a nome del Coordinamento e firmata da Anita Prezzavento (vice coordinatore PNV), Luca Distasi (coordinatore del movimento giovanile PNV) e René Favre (coordinatore di Area Civica), PNV-AC esprime "rammarico" per la decisione di Restano "a maggior ragione considerando che tale uscita improvvisa si è consumata attraverso una conferenza stampa organizzata senza preavviso e soprattutto senza attendere il confronto interno invocato a più riprese e che si sarebbe concretizzato in una riunione di Coordinamento prevista per la giornata di ieri, lunedì 3 giugno. Il Coordinamento di PNV-AC - prosegue la nota - non ha di conseguenza potuto fare altro che prendere atto all’unanimità dei presenti dell'uscita volontaria del Consigliere Restano e della sua componente dal gruppo di pensiero PNV-AC".

Lo stesso Coordinamento "si riserva di convocare a breve una riunione dell'Assemblea allo scopo di sostituire democraticamente le cariche rimaste vacanti e di tracciare il percorso futuro di rilancio del Movimento".

C.R.