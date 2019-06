I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta nella riunione di oggi ha approvato un contributo straordinario destinato a finanziare le attività per celebrare il 40° anniversario dell'Association des Levalloisiens d'origine valdôtaine per un totale di 4.800 euro.



La Giunta regionale ha anche approvato uno schema di protocollo d'Intesa con Regione Piemonte, S.A.V., Centro di Competenza Protezione Civile Università di Firenze e Comune di Quincinetto volto a garantire la migliore integrazione dei progetti e delle iniziative per la riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso a monte della frazione Chiappetti nel Comune di Quincinetto.

L'Esecutivo ha poi adottato il Piano Operativo Annuale per l'anno 2019 (POA 2019) per la programmazione, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, per una spesa complessiva di 18.433.507 euro. Il POA 2019 tiene conto delle attività necessarie ad assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo dell'Amministrazione regionale e individua i principali interventi, in parte già avviati e quelli che lo saranno nel corso del 2019, nell'ambito delle linee strategiche indicate nel piano pluriennale, in continuità con la passata programmazione.

Le Gouvernement régional a approuvé l'octroi d'une subvention d'un montant maximum de 924 euros en faveur du Walser Kulturzentrum – Centre culturel Walser, ayant son siège à Gressoney-Saint-Jean, à titre de concours pour la réalisation de l'Assemblée annuelle du « Comitato Unitario Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia» qui aura lieu à Gressoney-Saint-Jean et à Issime du 14 au 16 juin 2019, aux termes de la L.R. n° 61/1994.

Su proposta dell'assessore alle finanze e attività produttive il governo ha rinnovato l'Accordo quadro con l'Associazione cluster Innovativo bioPmed e il Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A finalizzato alla collaborazione nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Il rinnovo si rende necessario anche in relazione al fatto che rientra tra gli obiettivi strategici regionali della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta nel periodo 2014-2020.

Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti l'Esecutivo ha approvato i criteri per la determinazione delle graduatorie delle domande di contributo presentate entro il 30 settembre 2018, ai sensi della legge regionale 8/2004 - Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio - e della legge regionale 6/2018 - Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8. Lo scopo della deliberazione è determinare i criteri che la Commissione finanziamenti dovrà adottare nella compilazione delle graduatorie. Con questi nuovi criteri vengono assegnate le risorse in maniera più efficace in relazione alle risorse disponibili e alle domande presentate. I criteri sono dunque necessari per la corretta attività della Commissione finanziamenti. Obiettivo generale è mantenere e sviluppare l'offerta di trasporto pubblico mediante impianti a fune, catalizzatore del turismo, in particolare nella stagione invernale.

Per quanto riguarda l'assessorato all'ambiente, risorse naturali e corpo forestale, a Giunta regionale ha concesso un contributo alla Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis di Cogne, per l'anno 2019, di 284.500 euro quale concorso nelle spese necessarie per il suo funzionamento ordinario e un contributo, per l'anno 2019, di 10.000 euro all'Associazione Jardin historique du Col du Petit-Saint-Bernard – La Chanousia di La Thuile per la gestione del giardino botanico alpino Chanousia.

Su proposta dell'assessore alla sanità e politiche sociali sono state approvate le linee generali di indirizzo, per il triennio 2019/2021, all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale finalizzata all'utilizzo delle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR), definite in 900 mila euro annuali e destinate al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale dipendente dell'Azienda medesima per gli anni 2019, 2020 e 2021. Tali risorse, ai sensi della l.r. 12/2018, per l'annualità 2019, sono state incrementate, limitatamente alla dirigenza medica, fino ad un massimo di 500 mila euro per fronteggiare i casi di accertata carenza nei settori dell'emergenza-urgenza e in quelli nei quali si renda necessario garantire il rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Le linee generali approvate dalla Giunta prevedono l'identificazione di una serie di obiettivi posti in capo all'Azienda USL della Valle d'Aosta finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di efficienza, efficacia e produttività del SSR, nonché al miglioramento della qualità delle cure e dei percorsi di presa in carico dei pazienti.

L'Esecutivo ha inoltre approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta – ODV per la collaborazione nello svolgimento di iniziative di interesse comune connesse all'attuazione del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del Terzo settore. Il protocollo d'intesa formalizza il rapporto di collaborazione e di reciproca informazione che già da anni sussiste tra la Regione e il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta, in qualità di ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato.

Per quanto riguarda l'assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali è stato approvato l'accordo di collaborazione con il Comune di Aosta per l'organizzazione della manifestazione Mercatino di Natale, in programma ad Aosta dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, impegnando la spesa complessiva di 54.900 euro. Anche quest'anno la location individuata per ospitare i Mercatini di Natale è quella dell'area del Teatro Romano.

La Giunta regionale ha approvato l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni del settore agricolo e agroalimentare previste in ambito regionale, nazionale e internazionale per l'anno 2019, per un importo di 150 mila euro.

Infine è stata approvata una collaborazione tra l'Amministrazione regionale, per il tramite della Struttura Attività espositive, e il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses per la realizzazione di una mostra dedicata al pittore valdostano Etto Margueret, in programma dal 6 luglio all'8 settembre 2019.

