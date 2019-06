Mozione sfiducia Baccega sarà discussa in Consiglio mercoledì 12

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Sarà discussa nella seduta di mercoledì 12 e giovedì 13 giugno la mozione di sfiducia depositata da Lega VdA e Mouv' nei confronti dell'assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali Mauro Baccega.

La mozione, accompagnata da dieci firme, afferma che la sanità e le politiche sociali sono due settori "da anni in gravi crisi e che, a causa del palese immobilismo che ha caratterizzato l'assesorato" durante la gestione Baccega "tale situazione non è in alcun modo migliorata".

Lega e Mouv' citano indicano inoltre "enormi criticità organizzative e strutturali" dell'assessorato, una "mancanza di azione relativa alla legge che dovrebbe riorganizzare i servizi agli anziani e che dovrebbe fermare la strisciante e continua privatizzazione messe in campo dalle Unitéss".

C.R.