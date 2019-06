Sostegno Rete Civica a Fosson, Spelgatti: ce lo aspettavamo

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. «Non c'è nulla da dire: i valdostani capiscono che sono sostanzialmente delle manovre di palazzo dettate dalla paura di tornare alle rune»: così la consigliera regionale Nicoletta Spelgatti (Lega) a proposito del sostegno alla maggioranza arrivato da Rete Civica.

«Questa maggioranza - dice Spelgatti - è stata bocciata dai valdostani. Abbiamo visto alle elezioni europee che i cinque partiti autonomisti oggi al governo hanno ottenuto il 13 per cento del consenso elettorale e quindi non sono rappresentativi. Invece di dare voce ai valdostani che devono decidere del loro futuro, vanno avanti per attaccamento alla poltrona sostanzialmente prorogando l'agonia di questa Regione che così non viene governata. È tutto completamente in stallo e continuerà a rimanere in stallo fino a quando non si tornerà alle urne».

Secondo l'esponente leghista l'appoggio di Rete Civica al governo Fosson non è una sorpresa. Se il voto dei due consiglieri regionali del gruppo dovesse determinare la bocciatura della mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla sanità Baccega «se ne assumeranno tutte le responsabilità», conclude Spelgatti.

Marco Camilli