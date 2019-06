Autonomisti: ddl Casinò evita di buttare via 48 milioni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il disegno di legge approvato ieri dal governo valdostano che converte il credito di 48 milioni di euro vantato nei confronti della Casinò Spa in uno strumento finanziario partecipativo è, secondo i consiglieri di Av, Uv, Sa e Pnv, un "provvedimento importante per il proseguo del percorso di risanamento della Casa da gioco, evitando di buttare via 48 milioni di euro del patrimonio regionale".

"L'atto - scrivono i gruppi consiliari in una nota - assolve infatti ad una precisa richiesta del Commissario giudiziale volta a comprendere se la Regione fosse intenzionata a rinunciare al credito, così come previsto dalla proposta dell’Amministratore unico che lo considerava inesigibile. Ma così non è. L'approvazione del disegno di legge - concludono - è quindi funzionale e fondamentale per l'approvazione del concordato preventivo e per la tutela del patrimonio della Regione".

