I principali provvedimenti approvati dal governo valdostano

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La giunta regionale nella seduta del 28 giugno ha nominato Alda Frand Genisot quale sindaco effettivo della società Servizi previdenziali Valle d'Aosta s.p.a. per tre esercizi sociali ai sensi della L.r. 11/1999.

Su proposta dell'assessore ai trasporti inoltre la giunta ha approvato l'assunzione di un'area sita nel Comune di Pollein di proprietà della Società Vallée d'Aoste Structure per l'attività di valutazione delle prove d'esame su pista per patenti di categoria A1, A2, A, AM e B1 per sei anni eventualmente prorogabile per altri sei.

L'esecutivo ha inoltre nominato il consigliere Alessandro Nogara quale rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis su proposta dell'assessore all'ambiente e risorse naturali.

Su proposta dell'assessore alle finanze e artigianato il governo regionale ha approvato la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Antey-Saint-André e con l'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT), attraverso il Museo dell'Artigianato Valdostano di Tradizione (MAV), della mostra dal titolo Meynet - artisan de montagne in memoria di Luigi Meynet, in programma dal 10 agosto al 15 ottobre 2019, nella sala della biblioteca del comune di Antey-Saint-André.

Su proposta dell'assessore all'istruzione, nelle more dell'armonizzazione del d.lgs. 61/2017 e viste le disposizioni attuative dell'ordinamento scolastico regionale, il governo regionale ha ritenuto opportuno rafforzare l'azione dell'Amministrazione di prevenzione della dispersione scolastica, consentendo al maggior numero possibile di giovani di collocarsi in un contesto di apprendimento rispondente agli effettivi bisogni e aspettative. Il Governo regionale ha quindi deciso di estendere quanto già previsto per i percorsi dell'Istruzione e formazione professionale (IeFP), prevedendo che le iscrizioni tardive, anche di alunni provenienti da altri percorsi o da altre istituzioni scolastiche, vengano prese in considerazione, in sede di adeguamento dell'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020 permettendo così l'attivazione o lo sdoppiamento delle classi prime dei percorsi di istruzione professionale, in deroga alla regola generale.

La giunta ha inoltre deciso di consentire la possibilità di attivare, in sede di adeguamento dell'organico di diritto per l'a.s. 2019/2020, la classe prima del percorso dell'Istituto tecnico del settore economico con indirizzo turismo in forma mista con l'indirizzo appartenente al medesimo settore “Amministrazione, finanza e marketing” presso la sede principale di Verrès, in luogo della sede associata di Saint-Vincent.

Per quanto riguarda le opere pubbliche e l'edilizia residenziale pubblica, Il governo regionale ha deliberato le percentuali di sostegno alla locazione a favore delle fasce A (valore ISEE sino a 7.500 euro) e B (valore sino a 12.000 euro) dell'elenco definitivo degli ammessi ai benefici.

Il governo ha approvato inoltre il piano dei Lavori da eseguire in diversi Comuni valdostani per l'anno 2020 ai sensi della L.r. 26/2009 per un importo di 3 milioni euro.

La giunta ha inoltre approvato il Protocollo di intesa in materia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Valle d'Aosta, l'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Valle d'Aosta, l'Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Valle d'Aosta, il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Valle.

Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, il governo regionale ha approvato la bozza di protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Università degli Studi di Torino per l'istituzione del corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

La giunta ha anche approvato l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e del d.lgs n. 502/1992, sottoscritto in data 10 giugno 2019. Il Governo ha inoltre disposto che la spesa derivante dall'Accordo Integrativo Regionale sarà a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Su proposta infine dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali è stato approvato il finanziamento all'Associazione Abbonamento.it per l'attività degli anni 2019 (120 mila euro), 2020 (120 mila) e 2021 (120 mila).

Le gouvernement a approuvé l'organisation de la quatrième édition de l'initiative transfrontalière Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi qui se déroulera simultanément dans les territoires de la Région Vallée d'Aoste, de la Région Lombardie, du Val Poschiavo, dans le canton suisse des Grisons, dans les communautés piémontaises situées dans le Parc Naturel Haute Vallée Antrona, dans le Parc naturel des Bauges en Savoie et en Upper Gorenjska Slovénie. L'évènement est prévue les 5 et 6 octobre 2019 et comportera une dépense globale estimée à 76 mille euros.

L'esecutivo ha anche approvato il rinnovo della Convenzione tra l'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, la parrocchia e il comune di Saint-Vincent finalizzata alla gestione delle attività di valorizzazione del sito archeologico sottostante la Chiesa parrocchiale nel comune di Saint-Vincent.

La giunta regionale ha integrato il programma delle manifestazioni organizzate dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali con l'evento Gran Ballo Reale nel Castello di Sarre in programma il 13 luglio 2019. La Giunta ha, altresì, concesso all'Associazione Sviluppo Commercio Turismo Châtillon un contributo massimo di euro 7 mila 479 euro per l'organizzazione Il Castello Gamba, parco delle arti – Aida di Giuseppe Verdi in programma a Châtillon il 10 agosto 2019.

redazione