CVA, Consiglio Valle approva risoluzione su uso acque pubbliche a scopo idroelettrico

AOSTA. Si è conclusa con l'approvazione di una risoluzione della maggioranza la seduta straordinaria su CVA di ieri pomeriggio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

L'iniziativa impegna la Giunta regionale a procedere speditamente alla definizione e concertazione in Commissione paritetica Stato-Regione di una norma di attuazione dello Statuto che consenta alla Regione Valle d'Aosta di avere più ampie prerogative in materia di utilizzo di acque pubbliche a scopo idroelettrico. La norma inoltre deve prevedere procedure particolari nella riassegnazione delle autorizzazioni delle grandi derivazioni per una società che sia interamente pubblica, organo strumentale della Regione stessa.

La risoluzione infine sollecita la Commissione consiliare competente a compiere, con gli strumenti che può attivare, un approfondimento sul funzionamento di CVA, sulla funzionalità della sua organizzazione e sulle criticità da affrontare.

Il testo è stato approvato con 24 voti a favore di Av, Uv, Sa, Pnv-Ac-Fv, Rc-Ac, M5s e Adu VdA e con le 11 astensioni di Lega, Mouv' e gruppo misto. Lega e Mouv' avevano a loro volta presentato insieme al M5s una diversa risoluzione che è stata respinta con 19 astensioni della maggioranza e 16 voti a favore.

