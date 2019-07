Manovra di bilancio, maggioranza e opposizione litigano sulle audizioni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il ddl sulla seconda manovra di bilancio approderà regolarmente in aula a fine mese a scapito delle audizioni chieste dall'opposizione per approfondire i contenuti del provvedimento. È quanto è emerso dalla riunione di martedì della Commissione Affari generali del Consiglio Valle, convocata per esaminare il disegno di legge e le disposizioni ad esso collegate ed anche il provvedimento sul reclutamento dei segretari per gli enti locali.

Per la maggioranza l'imperativo è approvare i testi prima della pausa estiva dell'assemblea. «Si tratta - dice a tal proposito il vice presidente della Commissione Giovanni Barocco (UV) - di provvedimenti molto importanti».

Mouv' e Lega avevano chiesto di poter sentire «una serie di soggetti sui disegni di legge - spiega Roberto Cognetta -: la maggioranza ha risposto di scegliere tra quelli che ritenevo più importanti, ma non mi hanno dato il tempo di confrontarmi con il mio gruppo e con le altre forze di opposizione. Noi avevamo bisogno di approfondimenti che ci sono stati negati: provvedimenti di questo tipo non possono essere dettati dalla fretta. La fretta è cattiva consigliera», aggiunge.

Il vice presidente Barocco conferma che «l'opposizione aveva chiesto una serie di audizioni su questi tre disegni di legge, ma l'urgenza di esprimere il parere nella prossima riunione della Commissione convocata per venerdì 19 luglio non ci ha permesso di trovare un accordo sulle innumerevoli richieste avanzate. Comprendiamo il disagio dei gruppi di opposizione - prosegue l'esponente unionista - ma si tratta di iniziative legislative fondamentali, che devono essere affrontate con urgenza: da una parte si mettono a disposizione del sistema Valle d'Aosta 25,9 milioni di euro».

La seconda variazione di bilancio sarà illustrata in aula da Pierluigi Marquis (SA); il testo sui segretari degli enti locali da Jean-Claude Daudry (AV).

E.G.