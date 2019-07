Legge su mobilità sostenibile, il M5s: contributi a pioggia senza indirizzi precisi

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Una "opportunità mancata": così i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle definiscono la nuova proposta di testo legislativo sulla mobilità sostenibile discussa oggi in III e IV Commissione consiliare.

Il parere del gruppo pentastellato è che la maggioranza abbia "frettolosamente licenziato una proposta di legge che stanzia molte risorse, ma che non le indirizza in modo adeguato al fine di ottenere la riduzione delle emissioni clima-alteranti e del traffico" e che dunque il testo si limiti a distribuire "contributi a pioggia" anziché mirare ad una "visione rivoluzionaria della mobilità sostenibile e virtuosa" in Valle d'Aosta.

Il M5s ha scelto di astenersi sulla proposta "in quanto nel testo troppe decisioni importanti sono demandate alla Giunta esautorando il potere legislativo del Consiglio. Sono inoltre assenti una progettualità sul trasporto pubblico su gomma e indicazioni sull’intermodalità tra i vari tipi di trasporto".

I consiglieri inoltre evidenziano quelle che ritengono essere ulteriori criticità: "la scelta dei mezzi ammessi al finanziamento dovrebbe rispettare determinati parametri tecnici virtuosi anziché essere indirizzata a specifici automezzi, in questo modo verranno esclusi mezzi innovativi, non ancora sul mercato, che nonostante saranno meno inquinanti non beneficeranno del contributo. Mancano poi gli incentivi economici per la mobilità senza motore (bicicletta, pedonale, monopattino...). Infine non ci sono iniziative significative sulla gestione del car-sharing e del car-pooling".

