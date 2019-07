La promozione della Valle d'Aosta passerà anche dal Torino calcio e dalla Pallacanestro Varese

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Amministrazione regionale ha deciso di effettuare nuovi investimenti nella promozione della Valle d'Aosta attraverso le società sportive, in particolare del calcio e del basket, grazie ad una collaborazione con il Torino e la Pallacanestro Varese.

I progetti, del valore di oltre centomila euro, sono stati approvati in occasione dei ritiri estivi della formazione giovanile del Torino e della squadra di serie A del Varese, la prima attesa Morgex dall'1 al 14 agosto e la seconda a Gressoney-La-Trinité dal 19 al 24 agosto.

In aggiunta agli spot ed ai video promozionali che saranno diffusi su maxischermi e schermi negli stadi e sui campi di basket, l'accordo prevede che la Valle d'Aosta diventi official supplier della squadra giovanile del Torino Football Club e fornitore ufficiale della Pallacanestro Varese. In più con quest'ultima società è prevista la possibilità di sfruttare la rete di sponsor e partner per attività B2B.

Secondo l'assessore Laurent Viérin questi interventi di promozione fanno parte del «percorso già intrapreso con la società Juventus Football Club per promuovere la nostra regione affiancando il brand Valle d'Aosta a società sportive di assoluto prestigio». L'obiettivo, aggiunge l'assessore, è «accrescere la presenza dell'immagine della Valle d'Aosta all'interno di questi sport con l'intento di catturare l'interesse di un vasto numero di appassionati, soprattutto giovani, così da generare ricadute positive dal punto di vista dei flussi turistici».

Elena Giovinazzo