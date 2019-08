I principali provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La Giunta regionale nella riunione di oggi ha nominato Andrea Anselmo Portigliatti Pomeri in qualità di consigliere rappresentante della Regione in seno al Consiglio direttivo dell'Associazione Aero Club Valle d'Aosta per un quadriennio.

Il Governo della Regione ha inoltre conferito l'incarico di primo livello, graduazione A, di Coordinatrice del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali alla dirigente appartenente alla qualifica unica, Cristina De La Pierre, a decorrere dal 27 agosto 2019 e fino al termine naturale della legislatura.

La Giunta regionale ha approvato le caratteristiche minime dell'autopompaserbatoio 4x4 per uso urbano di medie dimensioni da assegnare in dotazione alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, e le relative modalità di acquisizione mediante procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi 300 mila euro.

Su proposta dell'assessore all'ambiente e dopo aver rilasciato esito favorevole alla verifica di conformità e congruità sul rendiconto per l'anno 2018 dell'Arpa Valle d'Aosta, l'esecutivo ha approvato l'aggiornamento del Documento di Programmazione Triennale (DPT) per il triennio 2019-2021 dell'Arpa e il regolamento interno dell'Agenzia stessa.

Il Governo della Regione, conformemente a quanto previsto dall'ordine del giorno n. 4 dall'oggetto del Consiglio regionale n. 716/XV del 13 giugno 2019, ha approvato la costituzione di un tavolo interassessorile che dovrà predisporre una relazione per indicare le alternative da utilizzare rispetto all'uso dei diserbanti contenenti il principio attivo del glifosato e, più in generale, le problematiche legate all'utilizzo dei prodotti chimici in agricoltura.

La Giunta regionale ha anche apportato alcune modifiche alla propria deliberazione del 19 aprile scorso relativa ai criteri e alle modalità per gli indennizzi e la prevenzione dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico. In particolare, le modifiche si sono rese necessarie, da una parte, perché sul territorio regionale, durante il periodo di monticazione estiva, sono presenti anche allevatori, sempre residenti in Valle d'Aosta, che detengono, in qualità di proprietari o conduttori, animali registrati all'anagrafe regionale del bestiame nella sezione nazionale (BDN), in quanto, nel periodo invernale, sono stabulati in aziende situate fuori dal territorio valdostano e che, quindi, non potevano accedere agli aiuti previsti e, dall'altra, perché la deliberazione precedente non indicava la durata tecnica dell'attrezzatura concessa per la prevenzione dei danni né la gradualità del contributo rispetto al numero di animali detenuti.

La Giunta regionale ha approvato il Piano di controllo numerico dei corvidi, per il quinquennio 2019-2023 e in particolare di quelle specie (appartenenti alla famiglia dei corvidi, quali la Ghiandaia, la Cornacchia nera, la Cornacchia grigia e la Gazza) che causano danni ai frutteti, ai vigneti e alle colture orticole.

L'Esecutivo ha disposto la partecipazione della Regione, in partenariato con la Fondazione Giacomo Brodolini e il Comune di Courmayeur, all'organizzazione del challenge denominato Climathon Courmayeur 2019, iniziativa di coinvolgimento della cittadinanza all'azione per la ricerca di soluzioni alle sfide legate al cambiamento climatico che si terrà a Courmayeur nei giorni 26 e 27 ottobre 2019, impegnando a tale scopo la spesa di 4 mila 740 euro. La partecipazione all'iniziativa consentirà l'organizzazione di un momento di educazione e di coinvolgimento attivo della cittadinanza, che sarà concretamente invitata a condividere idee legate alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento del clima.

Su proposta dell'assessore all'istruzione è stato approvato l'avvio, dal 1° settembre 2019, di una sperimentazione biennale per la riorganizzazione del sistema di educazione degli adulti, per un importo di 24 mila euro.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, il governo valdostano ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della strada regionale n. 18 di Pila (km 9+400), nel Comune di Charvensod, per un importo complessivo presunto di 270 mila euro.

Per quanto riguarda la sanità, salute e politiche sociali, l'esecutivo ha dato il via libera al bilancio di esercizio dell'anno 2018 dell'azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 8 dell'8 maggio 2019.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo settore, ha approvato l'avvio di una procedura di co-progettazione del progetto di dettaglio relativo alla gestione dell'emporio solidale Quotidiamo di Aosta, per un importo complessivo pari a 200 mila euro per gli anni 2019/2021, approvando, contestualmente, l'avviso di selezione pubblica per l'individuazione del soggetto gestore dell'emporio stesso. Un'apposita Commissione definirà l'ammissione al percorso di co-progettazione e al finanziamento del progetto di dettaglio prodotto dalla co-progettazione.

L'Esecutivo ha fissato al 30 giugno 2021 (precedentemente era fissato al 31 dicembre 2020) il termine per la presentazione, da parte di tutte le strutture esistenti, della richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani, subordinando tale proroga alla presentazione da parte degli enti gestori che non hanno provveduto alla richiesta di autorizzazione per tutte le strutture gestite, di un programma di razionalizzazione e adeguamento delle strutture volto all'ottenimento dell'autorizzazione, da presentarsi entro il 31 ottobre 2019 (precedentemente fissato al 13 agosto 2019).

Infine su proposta dell'assessore ai beni culturali l'Esecutivo, ai fini dell'ampliamento delle collezioni del patrimonio artistico regionale, ha disposto l'acquisizione del manoscritto miniato noto come Messale di Issogne (1499), per una spesa complessiva di 300 mila euro.

