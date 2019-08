Lanièce: grave la revoca dell'autonomia al Kashmir

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

ROMA. Il gruppo delle Autonomie al Senato ha espresso «vicinanza e solidarietà al popolo del Kashmir cui il Governo indiano ha revocato lo status speciale garantito fin dagli anni Cinquanta e previsto dalla Costituzione. È un fatto molto grave, che condanniamo e su cui auspichiamo una forte presa di posizione da parte del Governo italiano».

Per voce del sen. valdostano Albert Lanièce, il gruppo ha parlato di una decisione «compiuta da un Governo ultranazionalista e sostenuto da un’ideologia razzista, con marcate venature autoritarie».

«C’è un filo rosso – ha aggiunto Lanièce – che lega va realtà come il Kashmir e Kurdistan, la Catalogna e autonomie speciali del nostro Paese, ossia la voglia di vivere secondo la propria cultura e di autodeterminazione, in un contesto di pace e serena convivenza coi Paesi di cui fanno parte. È un diritto che in alcun modo può essere soppresso, il Governo italiano faccia sentire la sua voce».

redazione