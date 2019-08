L'UV conferma la fiducia al presidente Lavevaz

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. In autunno l'Union Valdôtaine si riunirà in congresso ed Erik Lavevaz rimarrà alla presidenza almeno fino a quel momento. Il Comité fédéral del movimento, riunito ieri sera, ha infatti confermato insieme ai consiglieri eletti la "piena fiducia nell'ufficio di presidenza per il lavoro svolto e in vista del congresso federativo".

Recentemente Lavevaz e i due vice presidenti David Follien e Davide Sapinet avevano rassegnato le dimissioni per problemi interni al mouvement. Il Comité le aveva già respinte ed ora rimangono di fatto congelate.

Nelle intenzioni dell'UV l'assise autunnale sarà finalizzata "alla ricostruzione dell'area autonomista".

