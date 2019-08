Valle d'Aosta, nuove linee guida per i Disturbi specifici dell'apprendimento

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il governo regionale ha approvato ieri nuove indicazioni valide dal prossimo anno scolastico 2019/2020 per la rilevazione precoce dei DSA, i Disturbi Specifici dell'Apprendimento, nei bambini che frequentano l'ultimo anno di scuola dell'infanzia o il primo della scuola primaria.

«Il documento che abbiamo approvato rappresenta l’esito di un lavoro sinergico e costruttivo che ha coinvolto negli anni numerosi insegnanti», spiega l'assessore regionale all'istruzione, Chantal Certan. Le nuove indicazioni in particolare sono il frutto del lavoro di monitoraggio svolto negli ultimi anni e dell'analisi compiuta dal comitato scientifico sui DSA.

«L'indagine si è principalmente focalizzata sulle misure e attività messe in atto nelle scuole valdostane per individuare precocemente eventuali difficoltà degli alunni - continua l'assessore Certan -, nonché sulle modalità adottate per il potenziamento didattico, in particolare sono stati organizzati incontri in presenza sul territorio con i dirigenti e i referenti DSA delle Istituzioni scolastiche di base dipendenti dalla Regione e paritarie, e sono stati proposti questionari sia per la scuola dell’infanzia sia per la primaria. L'analisi dei risultati raccolti - conclude l'assessore all'istruzione - ha suggerito l’attivazione di specifiche azioni di formazione, proposte ad inizio di ogni anno scolastico, con l'obiettivo di approfondire e migliorare la conoscenza del Protocollo, supportare gli interventi per una sua corretta applicazione e mettere in rete prassi virtuose».

