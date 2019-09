I principali provvedimenti approvati dalla giunta regionale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta nel corso della riunione di oggi ha assunto nella qualifica unica dirigenziale e conferito i rispettivi incarichi a Laura Montani (Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale) e Raphaël Desaymonet (Struttura Attività culturali dell'Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali).

Su proposta dell'assessore all'ambiente, il governo regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di uno spazio di accoglienza presso Castel Savoia in comune di Gressoney-Saint-Jean che prevede il rifacimento di una parte del fabbricato conosciuto come "Autorimessa della regina", nell'ambito del progetto “Jardinalp – Jardin des Alpes” finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2014/2020 ALCOTRA (FESR) per un importo complessivo di 204 mila euro.

Su proposta dell'assessore all'istruzione e politiche giovanili l'esecutivo ha approvato la ricostituzione del Comitato scientifico per la valutazione del sistema scolastico regionale. L'impegno di spesa previsto è pari a 40.a 500 euro.

L'Esecutivo regionale ha inoltre approvato l'assegnazione di finanziamenti straordinari vincolati alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e di secondo grado della Regione (comprese le paritarie) per la realizzazione del progetto autonomo a tema denominato Classes de neige per l'anno scolastico 2019/2020. La spesa stanziata è di 41.500 euro. Le istituzioni scolastiche destinatarie di finanziamenti relativi al progetto autonomo dovranno intervenire con propri fondi ordinari nella misura minima del 15% delle spese necessarie ai progetti che saranno finanziati.

La Giunta ha poi approvato il Piano regionale per la formazione dei docenti per il prossimo triennio 2019-2022 e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019-2020 per un importo stimato in 1 milione 104.320 euro. La formazione in servizio dei docenti è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni scolastiche, come previsto dalla legge regionale n. 18/2016.

Sono state approvate le disposizioni urgenti per il finanziamento dell'intervento di costruzione della nuova scuola primaria del Villair in Comune di Quart, oggetto di un disegno di legge che sarà trasmesso al Consiglio regionale.

Su proposta dell'assessore alle opere pubbliche il governo regionale ha approvato la concessione di contributi ai Comuni di Champdepraz, Champorcher, Nus, Valgrisenche, Valtournenche e Quart per spese ritenute ammissibili in base alla legge regionale del 2001 sulle Organizzazione delle attività regionali di protezione civile.

Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, l'esecutivo ha approvato il bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e di informazione contro la violenza di genere per un importo complessivo di 10 mila euro.

Per quanto riguarda il turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali la giunta ha rideterminato in 75 mila euro il contributo a favore del Cervim per il 2019 al fine di soddisfare integralmente la somma richiesta e iscritta nel bilancio preventivo dello stesso per l'anno 2019. Il governo regionale aveva già approvato in 60 mila euro con deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 5 luglio 2019, ai sensi della legge regionale 11 agosto 2004, n. 17.

Il governo regionale ha approvato anche l'organizzazione di un ciclo di conferenze all'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans in Aosta nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 per una spesa complessiva massima presunta pari 7 mila 400 euro.

Infine il governo regionale ha approvato il progetto relativo al servizio di allestimento del nuovo museo d'arte sacra della chiesa parrocchiale di Saint-Vincent, per un importo di 128.500 euro.

