Lanièce: fiducia condizionata al governo Conte-bis

ROMA. Il senatore Albert Lanièce oggi pomeriggio voterà la fiducia al governo Conte, ma nel futuro l'appoggio all'esecutivo giallorosso sarà condizionato dall'attenzione che sarà riservata alle autonomie speciali. Il parlamentare valdostano vicepresidente del gruppo per le Autonomie lo ha spiegato intervenendo oggi nel dibattito in corso a Palazzo Madama.

«Esprimerò la fiducia al nuovo Governo, che sarà confermata nel tempo in base all'attenzione e all'impegno del nuovo Governo sulla tutela autonomie speciali e sulle politiche per la montagna. E su questo il primo banco di prova sarà la Legge di Bilancio», ha affermato Lanièce spiegando di aver «apprezzato il riferimento alle autonomie speciali contenuto nel programma di Governo. Il nostro territorio ha esigenze che si soddisfano al meglio anche grazie a un rafforzamento degli strumenti di autogoverno. Anche per questo è importante che si ricostituisca in tempi rapidi la Commissione Paritetica».

Secondo il senatore valdostano «allo stesso tempo è importante che il nuovo Governo si doti di una specifica politica per tutti i territori di montagna, che hanno necessità e problemi particolareggiati e che come tali devono essere rafforzati. Su questi elementi - ha concluso - il primo banco di prova sarà la prossima legge di bilancio. Ci attendiamo risposte concrete, ma intanto è un bene che questa crisi si sia risolta in questo modo».

Clara Rossi