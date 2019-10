Ministro Boccia: "Valle d'Aosta laboratorio su cambiamenti climatici" Pubblicato: Martedì, 01 Ottobre 2019 09:16

AOSTA. «Vorremmo si aprisse oggi un nuovo percorso di confronto bilaterale, un nuovo dialogo strutturato tra il Governo nazionale e il Governo regionale, che veda coinvolti anche i parlamentari ed il Consiglio Valle». Così il presidente della Regione Antonio Fosson durante l'incontro ufficiale del 30 settembre ad Aosta del governo valdostano e della presidente del Consiglio Valle Emily Rini col ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia.

La visita da parte del neo ministro è stata l'occasione per fare il punto della situazione nei rapporti tra la Valle d'Aosta e Roma. Boccia ha annunciato che entro la fine del mese la Commissione paritetica sarà ricomposta con la nomina del rappresentante dello Stato. L'emissario del governo Conte deputati ai rapporti con le Regioni ha inoltre confermato l'attenzione verso le Autonomie differenziate e la volontà di tutelare gli Statuti speciali.

Nel corso dell'incontro avvenuto in questi giorni dove l'attenzione è dedicata al ghiacciaio di Planpincieux, il presidente Fosson ha parlato anche dei cambiamenti climatici chiedendo «un confronto condiviso e responsabile» con Roma. Secondo Fosson «la resilienza di fronte a tali eventi deve essere riconosciuta e affrontata dal Governo, come hanno chiesto i nostri parlamentari e come abbiamo condiviso ieri con il presidente Conte. Siamo un esempio di come interessi antropici e natura possono essere contemperati e gestiti in maniera virtuosi».

Il ministro Boccia su questo punto ha suggerito di utilizzare la Valle d'Aosta come "laboratorio" sui cambiamenti climatici. «Sarà mia cura - ha detto - riferire al Ministro Costa e al premier Conte l’importanza di mantenere in maniera permanente in questo straordinario territorio, uno dei biglietti da visita più belli per chi entra nel nostro Paese, un osservatorio che possa monitorare l’evoluzione del clima».

Clara Rossi